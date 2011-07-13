T24 - Toplumsal Bellek Platformu, "Madımak Oteli Yangını" zanlısı Cafer Erçakmak'ın Sivas'ta hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yaptı. Toplumsal Bellek Platformu, Fransa'da yaşadığı söylenen Erçakmak'ın Sivas'ta ölmesi üzerine "Resmi belgelere göre Cafer Erçakmak Fransa'da ikamet ediyordu. Bu belgelerin 'resmi' oluşları karşısında, resmi makamlar adaleti yanılttı mı? Bu yanıltmanın kimler tarafından yapıldığı hususunun kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. "Resmi" belgelerle resmi makamların yanıltıldığını mı anlamamız gerekiyor?" diye sordu.





Toplumsal Bellek Platformu'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:









Basına Ve Kamuoyuna





Sivas Olayları Davası'nın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak'ın Sivas'ta bulunması ve orada ölmesiyle ilgili, Toplumsal Bellek Platformu olarak yetkililerden açıklama bekliyoruz.



Kamuoyunda Sivas davası olarak bilinen ve halen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kırmızı bültenle aranan, resmi makamlarca yurtdışında yaşadığı mahkeme tutanaklarına geçirilen, bir türlü yakalanamayan, izine rastlanamayan sanık Cafer Erçakmak'ın, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığına gizlice defnedildiğine ilişkin haberler medyada yer aldı.





Kırmızı Bültenle arama süreci



7 Ocak 2006 tarihinden itibaren kırmızı bültenle aranması istenen Cafer Erçakmak, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin emniyete arama talimatı vermesi üzerine sadece Sivas'taki ikamet adresinden aranmıştı. 2004-2008 yılları arasında tüm aramalar ikamet adresinde olmuştur. Davaya ailelerin katılmasının ardından Sivas Emniyet Müdürlüğüne yazılan arama istemlerine verilen yanıtlarda da sanığın evine gidildiği ve evinde bulunamadığı yolunda bilgilerin yinelenmesi üzerine aranmakta olan bir sanığın evinde bulunmasının mümkün olmayacağını belirterek aranması için gerekli çabanın gösterilmediği yolundaki kaygılar avukatlar tarafından birçok kez mahkemeye iletilmiştir.



11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne daha önce sunulan resmi belgeler ise sanığın Fransa'da ikamet ettiği yönündeydi.



Ancak şu anda ailesi tarafından adı geçen mezarlığa defnedildiği iddia edilen sanığın Sivas'ta bulunduğu somut olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.



Toplumsal Bellek Platformu aileleri olarak soruyoruz:



1) Cafer Erçakmak’ın Sivas’ta öldüğü ve gömüldüğü doğru mudur?



2) Resmi belgelere göre Cafer Erçakmak Fransa'da ikamet ediyordu. Bu belgelerin 'resmi' oluşları karşısında, resmi makamlar adaleti yanılttı mı? Bu yanıltmanın kimler tarafından yapıldığı hususunun kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. "Resmi" belgelerle resmi makamların yanıltıldığını mı anlamamız gerekiyor?



3) Cafer Erçakmak'ın katliam suçundan arandığı uluslararası yazışmalarda gizlenmiş, aranma nedeni toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet olarak geçirilmiştir. Erçakmak'ı kim ya da kimler korumaktadır?



4) Sanık Erçakmak sürekli Sivas'ta idiyse ya da yurt dışından hasta olarak Türkiye'ye getirilmişse bütün bu süreçlerde aranmakta olan birinin, resmi görevlileri aşarak Sivas’ta nasıl yaşadığı ya da Sivas'a nasıl ulaştığı sorularının yanıtını kim vermelidir?



5) Cafer Erçakmak gibi Sivas katliamının azmettiricisi olduğu çeşitli belgelerle somutlaşan bir ismin, devletin ve onun istihbaratlarının gözü önünde Sivas’ta yaşıyor olmasının ortaya çıkmamasının sorumluları kim ya da kimlerdir?



6) Yargılamanın ciddi bir iş olduğu son derece açıktır. Sanığın yargı önüne getirilmesi bir kamu görevidir. Devletin, sanığı yargı önüne getirirken gerekli özeni göstermemesi ailelerde kaygı uyandırmaktadır.





Toplumsal Bellek Platformu’nun mesajı



Sivas Katliamı'nın arkasında bulunan güçler bugüne kadar açığa çıkmamış - çıkartılmamıştır. Devletin, görev yapması beklenen kurumları, görevini ihmalin ötesine geçmiştir; bugün Cafer Erçakmak örneğinde yaşanan; bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gereğini bir defa daha netlikle ortaya koymuştur.



Toplumsal Bellek Platformu ailesi olarak, ilgili makamların, 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan, mahkeme tarafından Sivas Katliamı'nın azmettiricisi olarak belirlenen Cafer Erçakmak'ın kimliğinin belirlenmesi ve davalı diğer 6 kişi hakkında, hukuki zaman aşılmadan, devleti ve devletin ilgili makamlarını görevlerini yapmaya çağırıyoruz.



Sivas Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.



18 yıl sonra, bugün de Sivas'ta yakınları öldürülen ailelerin yanındayız.



Gerçek adalet yerine gelinceye kadar da burada olacağız.





www.toplumsalbellekplatformu.com





Toplumsal Bellek Platformu



Sabahattin Ali Ailesi

Orhan Yavuz Ailesi

Doğan Öz Ailesi

Necdet Bulut Ailesi

Abdi İpekçi Ailesi

Akın Özdemir Ailesi

Cevat Yurdakul Ailesi

Cavit Orhan Tütengil Ailesi

Ümit Kaftancıoğlu Ailesi

Sevinç Özgüner Ailesi

İlhan Erdost Ailesi

Zeki Tekiner Ailesi

Çetin Emeç Ailesi

Turan Dursun Ailesi

Muammer Aksoy Ailesi

Bahriye Üçok Ailesi

Musa Anter Ailesi

Uğur Mumcu Ailesi

Nesimi Çimen Ailesi

Metin Altıok Ailesi

Behçet Aysan Ailesi

Yusuf Ekinci Ailesi

Onat Kutlar Ailesi

Yasemin Cebenoyan Ailesi

Hasan Ocak Ailesi

Metin Göktepe Ailesi

Necip Hablemitoğlu Ailesi

Hrant Dink Ailesi

