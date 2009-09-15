Resmi işsiz sayısı 1 milyon kişi arttı!

Geçen yıl yüzde 9.4 olan işsizlik yüzde 13'e çıktı. Geçen yıla göre işsiz sayısında artış olduğu görülüyor.



BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 780 ARTTI!



Geçen yıl yüzde 9.4 olan işsizlik yüzde 13'e çıktı. Geçen yıla göre işsiz sayısında artış olduğu görülüyor. Genç işsizliği yüzde 23.7 olurken tarımdışı işsizlik ise 16.4'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi'nin, "Mayıs-Haziran-Temmuz 2009" dönemini kapsayan, "Haziran" sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 972 bin kişi artarak, 3 milyon 269 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı ise 3,6 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 16, kırda yüzde 7 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı 2009 Mayıs ayında yüzde 13,6 düzeyindeydi. Söz konusu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 48,8 oldu.