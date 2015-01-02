Resmi internet sitesine göre Spor Bakanlığı, AKP teşkilatı!

Muhalefetin yıllardır dile getirdiği, “Türkiye parti devleti olma yolunda hızla ilerliyor” iddiası, 2014’ün son günlerindeki bir duyuru ile adeta “resmiyet” kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, www.gsb.gov.tr adlı internet sitesindeki, “Gençlik ve Spor Bakanlığı vatandaşın kulağı oldu” başlıklı haberin içeriğinde unutulan, “Bakanlığın iletişim merkezine; AKİM (Ak Parti İletişim Merkezi) üzerinden 2 bin 907 başvuru yapıldı” ifadesi, bakanlık ile AKP arasındaki ilişkileri doğrularken, yazının farkına varan danışmanlar, 2015’in ilk saatlerinde bu bölümü çıkardı.

Cumhuriyet gazetesinden Arif Kızılyalın’ın haberine göre, Gençlik Spor Bakanlığı’na yakın kaynaklar, kontrol edilmeden siteye konan haberin bakanlıkta büyük bir krize neden olduğunu ifade etti. Metni kaleme alan personelin istifasının istendiği belirtilirken, AKİM üzerinden gelen hiçbir başvurunun geri çevrilmediği ve ülke genelindeki 183 Gençlik Merkezi’nin AKP gençlik kolları ile dirsek temasında çalıştığı da ortaya çıktı. 2000’li yılların başlarında özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak durması için kurulması planlanan gençlik merkezlerinin sayısının AKP iktidarı döneminde 183’e yükseldiği, ancak son 2 yıldır bu merkezlere AKP Gençlik Teşkilatı’na üye yöneticilerin atandığı öğrenildi. Merkezde

yönetici olarak bulunan isimlere 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında maaş ödenmesinin ise Spor Bakanlığı’nda tartışmalara yol açtığı biliniyor. Hatta 183 Gençlik Merkezi’nin 170’e yakınında AKP üyesi yöneticiye itiraz eden bazı üst düzey personelin görevden el çektirilmesi Ankara’da huzursuzluk yaratmıştı.

İtiraz etti Irak’a sürüldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı içindeki AKP yakınlaşması iddialarına itiraz eden ve “Bakanlık parti bakanlığı olamaz, madem Ak Parti üzerinden başvuru alıyoruz, tüm partilere eşit mesafede yaklaşmalıyız” diyen bir personel önce görevden alındı, sonra da Kuzey Irak’a sürülmek istendi. Görev yazısında, “Kuzey Irak’taki gençliğin eğilimlerinin incelenmesi” ifadesi yer alırken bu personelin Dışişleri Bakanlığı’ndan habersiz koruma verilmeksizin Erbil’e yollanmak istendiği de sızan bilgiler arasında. Söz konusu personel doktor raporu alıp Irak’a gitmeyince bakanlığın, raporu veren hastaneye soruşturması açması da Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Toprak: İşte size parti devleti

GSB resmi internet sitesinde kontrol edilmeden yayımlanan, AKP ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yakınlaşmasını belgeleyen haber, ana muhafelet partisi CHP’nin tepkisine neden oldu. Geçen yıllarda Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan iki önemli isim, CHP milletvekili Erdoğan Toprak ve eski milletvekili Fikret Ünlü, durumu “kabul edilemez” olarak yorumladılar.

Erdoğan Toprak: Biz ana muhalefet partisi olarak, Türkiye tek bir partiye bağımlı hale getirilmek isteniyor, parti devletine doğru gidiyoruz derken bunları işaret ettik. Oysa devlet kurumları tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek zorundadır. Belki kısa vadede o parti bu tip oyunlarla avantaj sağlayabilir, ama genel anlamda Türkiye’nin önü kapanır. Yöneticilerin aklını başına alması gerekiyor. Parti devletinin kimseye yararı yok. Devleti partinin emrine veren siyasi iradenin de bu huyundan vazgeçmesi gerekiyor. Çare eğitimli, özgüveni olan, kendisini yetiştirmiş bir gençlik yaratmakken, Gençlik Spor Bakanlığı’nın yaptığına bakın. Bu tip kayırmacılıklarla gençliği kaybederiz.

Fikret Ünlü: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar gibi devlet kurumları, siyasi görüş, parti ve politika sorgulamadan vatandaşına eşit hizmet vermek zorundadır. Bizim dönemimizde tüm ülke gençliğine ve spor dünyasına eşit yakınlıktaydık. Örneğin, o günlerde 81 ilde gençlik kampı yapar ama ayrımcılıktan kaçınırdık. Geride kalan sürede Türkiye’nin ne hale geldiğini görün, o makamda oturan biri olarak, sporcu biri olarak içim sızlıyor.