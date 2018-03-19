Resmi görevi terör suçu sayıldı; 18 aydır tutuklu

Bitlis Belediyesi Cenaze Müdürlüğü’nde görevli Halis Demir; resmi görevi cenaze aracı sürücülüğü olmasına karşın PKK'lıların cenazesini taşımakla suçlandı. Gazeteci oğlunun haber notlarını içeren ajanda tutukluluğuna delil olarak sayılırken, kriminal inceleme talebi kabul edilmedi. İddianamede ifadeleri yer alan 3 tanık ise duruşmada Demir’i tanımadıklarını söyledi. Tüm bunlara karşın Demir 18 aydır tutuklu, ikinci duruşması ise 2 Nisan’da.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Halis Demir hakkındaki dava, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “örgüt propagandası yapma” gerekçeleriyle açıldı. Bitlis Belediyesi’nin Cenaze İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Demir, çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'lıların Adli Tıp’tan alınıp defnedilmesinde savcılık izniyle görevlendirildiği için suçlandı. Demir’in gazeteci oğlu Hayri Demir’in haber notlarının yer aldığı ajandası ve kütüphanesindeki kitaplar da dosyada delil olarak yer aldı. Demir hem ifadesinde hem de ilk duruşmada ajandanın kendisine ait olmadığını söyledi. Demir’in avukatları bunu kanıtlamak için ajandanın kriminal incelemesinin yapılmasını istedi ancak reddedildi.

Tanıklar tanımadı

İddianamede, Demir’in aleyhine tanıklık yapan 3 kişi, mahkeme salonundaki savunmalarında Demir için “tanımıyoruz, ilk defa görüyoruz” dedi. Tanıklardan biri, kendi ifadeleri için “Okuduğunuz beyanları ben söylemedim. TEM’de hazırlanmış beyanlardır. Bana hastaneye götürülüyorsun denilerek imzalatıldı. Cumhuriyet Savcısı huzurunda herhangi bir teşhis işlemi yapmadım” diye konuştu. Diğer bir tanık ise gözaltına alındığı gün uyuşturucu madde kullandığını belirterek, “Kolluk kuvvetleri bu halimden yararlanarak başkaları suçlar şekilde beyanlar vermişler. Ben böyle bir beyanda bulunmadım. Sanığı ilk defa görüyorum. Kendisini tanımıyorum” dedi. İlk duruşmada yaşanan skandallara karşın mahkeme, Demir’in tutukluluk halinin devamına oyçokluğu ile karar verdi. Demir’in ikinci duruşması ise tutukluluktan 19 ay sonra 2 Nisan’da görülecek.