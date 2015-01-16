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Resmi Gazete'ye göre Ak Saray 'Başbakanlık Hizmet Binası'

Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılan binanın toplam maliyeti 1 milyar 400 milyon lira. Ancak binanın maliyetinin çok daha yüksek olduğu söyleniyor

16 Ocak 2015 12:23

Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan sarayın 2015 giderleri de Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.

Maliyeti ile dünyanın bile gündemine oturan Atatürk Orman Çiftliği’ne inşaa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Bu kez tartışmaların kaynağı Resmi Gazete.

Hâlâ Başbakanlık karşılıyor

“Başbakanlık Hizmet Binası” olarak yaptırılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılmaya başlanan saray için 2015 yılındaki harcamalarının da Başbakanlık bütçesinden yapılacağı ortaya çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Resmi Gazete’de yayınlanan 2015 yılı yatırım programında, “Başbakanlık Hizmet Binası” olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bu yıl 300 milyon lira harcama yapılacağı bilgisi yer aldı.

Programa göre Başbakanlığın yürüttüğü ilk proje, Başbakanlık Hizmet binası. Başlama yılı 2012 olarak geçen Başbakanlık Hizmet Binası’nın bitiş tarihi 2015. Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılan binanın toplam maliyeti 1 milyar 400 milyon lira.

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