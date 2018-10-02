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Resmi Gazete'de yayımlandı; yaz saati uygulaması devam edecek

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amaçlanıyor

02 Ekim 2018 10:16

Resmi Gazete'de gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yurtta uygulanan ileri saat uygulamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Kararda mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

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