Resmi Gazetede yayımlandı; konut satışında KDV oranı ne kadar oldu?

Gayrimenkul sektörü ve konut alıcısının beklediği KDV kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle, konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak.Yüzde 18 KDV oranının uygulandığı konut gruplarının başında ise, “net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlar” geliyor.

Aynı dönemde yüzde 4 olan tapu harcı ise yüzde 3 olacak. Açıklanan bu kararlarla, 500 bin liralık bir konutun 90 bin lira olan KDV’si, 40 bin liraya düşecek. Sektör temsilcileri indirimlerin sektöre hareketlilik getireceğini söylüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre KDV indiriminden yararlanmak için yüzde 18’lik KDV’ye dahil konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar satış ve teslimlerinin yapılması gerekiyor. Müteahhit ve inşaat şirketlerinin inşasına devam ettikleri yüzde 18 KDV oranına sahip konutlar ise teslim tarihi 31 Ekim 2018’den sonra olsa bile, 31 Ekim’e kadar fatura düzenlenip yüzde 8 KDV’yle satılabilecek. KDV indirimi sadece konutları kapsayacak. Bunun dışındaki dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin KDV oranlarında indirim uygulanmayacak. Tapu harcındaki indirim ise iş yerlerine de uygulanacak.

Geçen günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret eden inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizleriningelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank’tan kredi desteği talebinde bulunmuştu. Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indiriminin durgun bir dönemden geçen inşaat sektörüne can suyu katacağını söyledi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararlarla inşaat sektörüne verdiği önemin altını çizdi. Durbakayım, “Umarım bu düzenleme bir başlangıç olur. Çünkü sektörü zorlayan alım-satım vergilerinin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi sektöre hareket kazandıracak” dedi.

Kreş yardımı da yürürlükte

Mart ayında yasalaşan torba kanunla getirilen kreş yardımına ilişkin vergi istisnası da, dün itibariyle yürürlüğe girdi. İşverenlerin, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vermeleri durumunda, gelir vergisinden istisna edebilecekleri tutar, torba kanunla artırılmıştı. Dün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla artık gelir vergisinden bu kapsamda istisna edilecek tutar 304 lira yerine bin 15 lira olarak uygulanacak. Yine aynı torba kanunda yer alan, 2019 yılı sonuna kadar imalat sanayinde kullanılmak için alınacak yeni makine ve teçhizatların KDV’den istisna tutulması düzenlemesi de dün yürürlüğe girdi. Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yerli üretim gözeterek belirlendiğini belirtti.

Rakıya AB düzenlemesi

Aynı düzenlemeyle viskiyle rakının vergisi de eşitlendi. Maliye Bakanlığı düzenlemenin Avrupa Birliği’ne verilen sözler kapsamında olduğunu ve yüksek alkollü içecekler arasındaki vergi farklılığının ortadan kaldırılarak, AB’ye olan taahhüdün yerine getirildiğini açıkladı. Vergiler eşitlenirken rakı, cin ve votkanın vergisi artırıldı; viski ve likörün vergisi düşürüldü. Rakıdan alınan ÖTV 171.27 liradan 13.1 liralık artışla 184.39 liraya çıkarıldı. Böylece 70’lik rakıdan alınan ÖTV 53.95 liradan 58 liraya yükseldi. Cin ve votkanın vergisi 175.66 liradan 184.39 liraya çıkarılırken, viskinin 197.52 lira olan vergisi de 184.39 liraya düşürüldü. Halen yürürlükteki mevzuata göre, rakının vergisiz fiyatı ve ÖTV’sinin üstüne ayrıca KDV ekleniyor ve satış fiyatı ortaya çıkıyor. Bu nedenle dünkü artışın ardından 70’lik rakının satış fiyatının 97 liradan 102 liraya çıkması bekleniyor.