Halka arzlarda 2 puanlık kurum vergisi indiriminin esasları belli oldu

Resmi Gazete'de kurumlar vergisi genel tebliğinde değişlikler öngören tebliğ yayımlandı. Söz konusu tebliğe göre Borsa İstanbul'da (BİST) ilk defa işlem görecek olan ve şirketin en az yüzde 20'sini halka arz etmiş olan kurumların, kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacak.

Tebliğe göre herhangi bir kurumun indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için Borsa İstanbul'da kurumlar vergisi kanununa eklenen maddenin yürürlük tarihi olan 17 Aralık 2020 tarihinden sonra ilk kez halka arz edilmesi ve yine kurumun en az yüzde 20'sinin halka arz edilmesi gerekiyor.

Ayrıca yüzde 20'lik oranın hesaplanmasında ise halka arz edilen tutar yanında ulaşılan toplam sermaye tutarı da hesaplamada dikkate alınacak.

Söz konusu indirimli oran uygulamasından bazı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar ise yararlanamayacak. O kuruluşlar şöyle sıralandı;

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri.

Matrahlara yüzde 25 geçici vergi uygulanacak

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 oranında kurumlar vergisi alınacak.

Buna göre, finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacak.

Finansman gider kısıtlamasına ise bazı kurumlar tabii tutulmayacak. O kurumlar ise şöyle;

Emeklilik şirketleri, Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar.

Gider ve maliyet unsurlarının finansman gider kısıtlamasına tabii edilebilmesi için ise söz konusu gider/maliyetin yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın ne kadar süreyle kullanıldığına bağlı olarak doğmuş olması şartı aranacak.

Gerek geçici vergilendirme dönemlerinde gerekse yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi vergi usul kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit edilecek.