Resmi Gazete'de yayımlandı: Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden Sibel Erarslan müşavir olarak atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Star yazarı Sibel Eraslan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviriliğine Gazeteci Yazar Sibel Erarslan’ın atandığı bildirildi.

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Atama, 657 sayılı kanunun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.