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Resmi Gazete'de yayımlandı; Dışişleri Bakanlığı 2 büyükelçiyi merkeze çekti

AGİT Daimi Temsilci Yardımcısı Salih Boğaç Güldere de Kinşasa Büyükelçiliği görevine getirildi

28 Mart 2018 12:41

Türkiye'nin Beyrut ve Kongo'daki iki büyükelçisi merkeze alındı, Bakanlık Müşaviri Büyükelçi Ahmet Asım Karar Burkino Faso'ya, Nijerya'daki büyükelçi ise Beyrut'a atandı. Karar Resmi Gazete'd eyayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına yer alan karara göre, Beyrut (Lübnan) Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Kinşasa (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Büyükelçisi Bekir Uysal merkeze alındı. Bakanlık Müşaviri Büyükelçi Ahmet Asım Karar, Vagadugu (Burkino Faso) Büyükelçiliği görevine atanırken, Abuja (Nijerya) Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut büyükelçisi oldu.

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı olan Salih Boğaç Güldere ise Kinşasa Büyükelçiliği görevine getirildi.

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