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8 üniversite daha kuruluyor

Türkiye'de kurulacak sekiz üniversiteye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Nisan 2015 12:53

Türkiye'de 8 yeni üniversite kurulmasına ilişkin düzenlenen kanun resmi gazetede yayımlandı.

Kanuna göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla 4 yeni üniversite kurulacak.

Bu üniversitelere ek olarak Antalya'da AKEV Üniversitesi, İstanbul'da da Rumeli Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi adlarıyla dört yeni vakıf üniversitesi de kurulacak. 

AKEV Üniversitesi, Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı, Rumeli Üniversitesi de Balcı Vakfı tarafından kurulacak. 

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulacak İbn Haldun Üniversitesi, eğitim, iletişim, insan ve toplum bilimleri, hukuk ve siyasal bilgiler fakülteleri ile sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerinden oluşacak.

21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından da kurulacak olan İstinye Üniversitesi de tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen-edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, İslami ilimler fakülteleriyle sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak.

 

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