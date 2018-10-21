Resmi Gazete'de yayımlandı; 50 binden fazla kişi kadroya alınacak

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’yla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından KİT'lerde çalışan 50 binden fazla taşeron personel için kadro yolu açıldı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’yla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT’lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele kadro yolu açıldı.

Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT’lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek. Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre; Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 8. Maddesi’nde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:

“Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.”

Söz konusu kadro ile ilgili detaylar ise daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslar olarak hükme bağlandı. Ayrıca bu işçiler için de daha önceki taşeron personele uygulandığı üzere sınav uygulanacak.

Buna göre kadroya geçecek işçilerde şu özellikler aranacak: a) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki şartları taşımak. b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, d) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.