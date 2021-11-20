Resmi Gazete'ye erişim problemi yaşanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamıyor.

Resmi Gazete'nin internet sitesi çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" açıklaması yapmıştı.