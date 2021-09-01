Resmi Gazete'de yayımlandı; turistik bölgelerdeki 31 taşınmaz özelleştirilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aydın, İzmir, Antalya, Mersin ve Muğla’nın turistik bölgelerindeki mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan 31 taşınmaz özelleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme Alaçatı, Antalya'nın Alanya, Mersin'in Toroslar ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 31 taşınmaz için özelleştirme kararı alındı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması; ‘Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine’, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışa çıkarılan taşınmazların tamamının turistik bölgelerde olması dikkat çekti. 31 taşınmaz arasında Kuşadası'nda denize sıfır 12 bin metrekarelik parsel ile Alaçatı'da bir birine bitişik 16 parselden oluşan yaklaşık 120 bin metrekare, Toroslar'ın Gözne yaylasındaki 21 bin metrekare arazi de bulunuyor.