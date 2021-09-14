Resmî Gazete'de yayımlandı: Taksimetre muayene yönetmeliğinde değişiklik

Son dönemde taksilerde yaşanan usulsüzlüklerin ardından Resmi Gazete'de yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre taksimetre tarife yükleme işleminin ne zaman yapılacağı netleştirildi.

Buna göre, önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelerde, işlem 20 gün önce yapılabilecek ve geçerli olacağı tarihte otomatik olarak uygulamaya girecek. Ancak önceden tarife yüklemeye uygun olmayan taksimetrelerde tarife yüklemesi tarife değişiklik tarihinden itibaren yapılabilecek.

İşte bugün yayımlanan yönetmelikteki tüm düzenlemelerin tam metni:

Taksimetre muayene yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Taksimetrelerin, muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilenlerin tamir ve/veya ayarları ile tarife yüklemesi tamir ve ayar servislerinde yaptırıldıktan sonra muayene işlemleri muayene servisleri tarafından yapılır.

a) Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yüklemesi işlemi ilgili il müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden yirmi iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilir. Önceden yüklenen tarife, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olur ve söz konusu tarihte otomatik olarak uygulamaya girer. Önceden tarife yüklemeye uygun olmayan taksimetrelerde ise tarife yüklemesi, tarife değişiklik tarihinden itibaren yapılır. b) Tarife yüklemesinin tarife değişiklik tarihinden önce yapılması veya taksimetrenin tamir edilmesi durumunda, tamir ve ayar servisi tarafından taksimetrenin, ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına, geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve üzerinde seri numarası, yetki belgesi numarası ve işyeri uygunluk belgesi numarasının bulunduğu kelebek mühür veya kendinden yapışma özelliğine sahip ve çıkartıldığında tahrip olan sitikır mühür uygulanır. Söz konusu mühür muayene işlemi tamamlanıncaya kadar kullanıcı tarafından muhafaza edilir. c) Tamir ve ayar servislerinin kullanacağı kelebek veya sitikır mühürler, tamir ve ayar servisleri tarafından yaptırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra ilk muayenesi, taksiye montajının yapılmasından itibaren en geç beş iş günü içerisinde kullanıcı tarafından yaptırılır. Bu muayene, 9 uncu maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre; damgalama işlemleri ise tip onayına esas damga planında belirtilen şekilde, muayene servisleri tarafından gerçekleştirilir. Kullanıcı, tamir ve ayar servisine yaptırdığı işlemlere ilişkin tamir ve ayar servisi tarafından imzalanan, kaşelenen, kullandığı kelebek veya sitikır mührün seri numarası ve işlem tarihini içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı muayene servislerine ve muayenesiz olduğu en fazla beş iş günü içinde talep edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kullanıcı, bu madde çerçevesinde tamir ve ayar servisinde yaptırdığı işlemlere ilişkin tamir ve ayar servisi tarafından imzalanan, kaşelenen ve işlem tarihi, kullandığı kelebek veya sitikır mührün seri numarası ile gerekçeyi içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı muayene servisine ve muayenesiz olduğu süre içerisinde talep edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Ek-2’de” ibareleri “Ek-5’te” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

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