Resmi Gazete'de yayımlandı: Fahiş fiyat artışı yapanlara 100 bin, stokçuluk yapanlara 2 milyon liraya kadar ceza

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği de değişti.

Fahiş fiyat artışına 100 bin TL'ye kadar ceza

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek.