Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçimlere 24 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi.

YSK’nın Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” ile 2820 sayılı “Siyasi Partiler Kanunu”nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

Bir sonraki seçime girme yeterliliğini taşıyan ve oluşturulacak yeni seçim kurullarına temsilci bildirecek olan 24 siyasi parti şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2-Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Demokrat Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

YSK il ve ilçe seçim kurullarını iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunu iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak.

YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurullarını oluşturulması gerektiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımladı.

Kararda, kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği bildirildi. Bu sebeple il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.