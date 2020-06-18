Resmî Gazete'de yayımlandı: Havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarında taksit süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit süresi 18 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendirecek karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay kredi kartına taksit uygulaması yapılabilecek.

Böylece koronavirüs nedeniyle iş hacminde düşüş yaşayan turizm sektörü uzayan taksit imkanıyla daha fazla misafir ağırlayabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: