Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet yardımı için asgari yatırım tutarı yükseldi, inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünlerde gümrük muafiyeti kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki düzenleme ile asgari sabit yatırım tutarı sınırları artırıldı. Gıda, savunma sanayi, hayvancılık gibi alanlarda destekler bölgelere göre, yüzde 100'e varan oranlarda yükseltildi. Çoğu inşaat sektöründe kullanılan makine ve ekipmanların ise gümrük muafiyeti kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki düzenleme ile destekleme oranları değiştirildi. Bu kapsamda, asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500 bin TL'den 1.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500 bin TL'den 750 bin TL'ye, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltildi. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 50'den yüzde 25'e indirildi.

Stratejik yatırım için 50 milyon doların üzerinde ithalat şartı aranmayacak

Karar kapsamında "stratejik yatırım" olarak değerlendirilecek yatırım kriterinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınacak proje onayıyla yapılacak savunma sanayine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon dolarının üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartları aranmayacak.

Bazı ürünlerde gümrük muafiyeti kaldırdı

Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesi de karara eklendi. Oksijen jeneratörleri, beton pompaları, kule vinçler muafiyet kapsamı dışına atıldı. Muafiyeti kaldırılan ürünler arasında çoğunlukla inşaatlarda kullanılan ekipman ve makineler yer aldı.

Faiz desteği yüzde 50 artırıldı

Yeni düzenlemeyle, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edildi.

Kararla, kapsamdaki yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizi veya kâr payı desteği oranlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Faiz veya kar payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye çıkarılırken, yatırım tutarına ilişkin oran sınırı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

İstanbul'daki organize sanayilerdeki destek iki kat arttı

İstanbul'da organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, belirlenen konularda gerçekleştirilecek yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel desteklerin uygulanması için belirlenen yatırım sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

İstanbul hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden kararın ekinde belirtilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklerden yararlanma şartlarını düzenleyen maddede değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle, teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarını 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500 bin TL olarak sınırlayan hüküm kaldırıldı. (ANKA)