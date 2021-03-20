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Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti

20 Mart 2021 23:13

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyarbakır'ın il sınırı değişti. Buna göre, Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına karar verildi.

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