Resmî Gazete'de yayımlandı: 3 ilin hakimi ile bir cumhuriyet savcısı, bir idare mahkemesi üyesi meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan kararı ile 3 ilin hâkimi, bir Cumhuriyet Savcısı, bir İdare Mahkemesi üyesi meslekten ihraç edildi.

HSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan son kararında; Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi’nin FETÖ/PYD terör örgütü ile irtibat ve iltisak iddiası ile savunmasının istendiği ve gelen savunmalar sonrasında değerlendirme yapılarak karar verildiği belirtildi.

Kararda, "Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi’nin" FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarının sabit görülmesi" gerekçesi ile bu isimlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ismi anılan yargı mensuplarının ayrı ayrı meslekten çıkarılmalarına “Oybirliği” ile karar verildiği belirtildi.

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