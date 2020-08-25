Resmen duyuruldu: Formula 1, 9 yıllık aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor

Formula 1, bu sezon Intercity İstanbul Park'ta Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceğini resmen duyurdu.

GP13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

13 Kasım'da antrenman, 14'ünde sıralama turları yapılırken, yarışın da 15'inde yapılması bekleniyor.

GP'ye henüz seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

F1 2020 sezonu takvimine Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn'de 27-29 Kasım ve 4-6 Aralık tarihlerinde olmak üzere iki GP ve 11-13 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenecek bir GP eklendi.

Formula 1 sezonu bu sene Koronavirüs salgını nedeniyle planlanandan daha kısa sürecek. Organizatörler, Amerika kıtasındaki yarışların iptalinin ardından Avrupa'da normalde takvimde bulunmayan pistlerde GP'ler düzenleme kararı almıştı.

Intercity İstanbul Park'ta son GP 2011 yılında yapılmış ve o dönem Red Bull için yarışan Sebastian Vettel tartından kazanılmıştı.