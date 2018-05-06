"Reşit olmayan 100 bin seçmen" iddiası

Seçim güvenliği kaygılarının hâkim olduğu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi “reşit olmayan 100 bin gencin seçmen listelerine yazıldığı” iddiası ortaya atıldı. Ancak CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, bu isimlerin ilk turda oy kullanamayacaklarını bildirdi.

Sandık Gücü hareketinin yürütücülerinden olan CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi, Twitter’dan “Tüm Türkiye’ye uyarıdır” başlığı altında şunları yazdı:

“Seçmen listelerinde 25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğmuş kişiler bulunmakta. Sadece Şanlıurfa’da 1590 kişi. Bunlar ilk turda oy kullanamaz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Tüm partiler dikkatli olmalı.”

‘Hileye zemin’

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Çelebi, sandık seçmen listelerinin ilk turda hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması durumunda yapılacak ikinci turun tarihi esas alınarak hazırlandığını söyledi.

24 Haziran ile 8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğan gençlerin listelere eklenmesinin hileye zemin hazırladığının altını çizen Çelebi, “Tek liste hazırlanmış ve 8 Temmuz esas alındığı için 24’ünden sonra doğan ve ilk tur günü 18 yaşına girmeyen yurttaşlara yer verilmiş. Gerekli başvuruları ve itirazlarımızı yaptık, muhtemelen ‘zaman darlığı’ diyeceklerdir. İsimlerin yanına not düşüldüğü iletildi ancak her türlü hilenin gündeme gelebileceği kaygısını yaşıyoruz, bunun kontrolünde güçlükler yaşanabilir. İki ayrı seçmen listesi hazırlanması gerekiyordu, doğrusu bu” dedi.



Tüm listeleri kontrol edip tespitler yaptıklarını bildiren Çelebi, Şanlıurfa’da 1590 kişi belirlediklerini, tüm Türkiye’deki sayının 100 bin dolayında olduğunu tahmin ettiklerini de söyledi.

‘Oy kullanamaz’ yazılacak

CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise muhtarlıklarda askıya çıkan listelerde bu isimlerin bulunduğunu ancak kesinleşen listelerde ilk turda oy kullanamayacaklarına ilişkin ibarelerin yer alacağını söyledi. İki turlu seçimlerde her zaman bu yöntemin izlendiğini de belirten Yakupoğlu, “Bu aşamada bir sorun görünmüyor ancak bizim takip etmemiz gereken kesinleşen listelerde 18 yaşını doldurmayan yurttaşların isimlerin yanında ilk turda oy kullanamayacaklarına ilişkin bir kesin ifadenin olup olmayacağı” diye konuştu.