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Resim tablolarının içinden kaçak sigara çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kargoyla başka kente gönderilmek istenen 10 resim tablosuna gizlenmiş kaçak bin paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

10 Ekim 2018 20:55

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kargoyla başka kente gönderilmek istenen 10 resim tablosuna gizlenmiş kaçak bin paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir kargo firmasında arama yaptı. Yapılan aramada, başka bir kente gönderilmek istenen 10 resim tablosunun içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, tabloların sahibi 1 kişi gözaltına alındı.

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