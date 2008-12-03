Resesyon tartışmasında kazanan belli oldu...

Yaz aylarından bu yana Türkiye'nin önde gelen iki ekonomisti Milliyet Gazetesi yazarı Osman Ulagay ile Akşam Gazetesi yazarı Deniz Gökçe ABD'nin resesyona girip girmediği üzerine köşelerinden tatlı bir uslupla birbirleriyle çekişiyor. Gökçe'ye göre ABD'nin resesyon yaşama ihtimali pek yoktu.



Osman Ulagay ise "Biraz Sabır Deniz Gökçe Hocam" başlıklı yazısında "Deniz Gökçe hocam arada bir, yazısının başlığında adıma yer vererek yüreğimi hoplatır... Deniz Hoca, ABD ekonomisinin resesyona girmeyeceğini savunuyor krizin başından beri, ben ise Greenspan, Stiglitz, Soros ve Roubini gibi "tatlı su balıkları" (tabii Gökçe"nin yakıştırması) ile birlikte ABD"nin resesyona girme olasılığını yüksek görenlerdendim. ABD ekonomisindeki gelişmelerin aykırı görüşünü savunan Deniz Hoca"yı doğrular biçimde gelişmesi üzerine 4 Mayıs tarihinde bu köşede aynen şöyle yazdım:



"Eğer ABD ekonomisi içine düştüğü krizi resesyona girmeden atlatırsa Deniz Gökçe"yi 'yılın ekonomisti' ilan edeceğim" Deniz Hocam, biraz sabırsız, bu unvanı hemen şimdi istiyor ama ABD"nin resesyona girip girmediğini NBER adlı kuruluş belirliyor" satırlarına yer vermişti.



Önceki akşam NBER, ABD'nin resesyonda olduğunu açıklayınca Deniz Gökçe ve Osman Ulagay'a bundan sonra tartışmalarının nasıl seyredeceğini sormak istedik. Gökçe'ye telefonunun kapalı olması nedeniyle ulaşamadık ancak Ulagay, resesyon kararı için NBER'ın beklendiğini, çünkü ABD'nin yetkiyi o kurula verdiğini belirtti.



"Ben resesyon izlenimini yaklaşık 1 yıl önce edinmeye başladım" diyen Ulagay, bu kanıya çok değer verdiği önemli yorumcuların ve ABD ekonomisini izleyen kişilerin değerlendirmelerine bakarak vardığını belirtti ve ekledi, "Bunun 12 ay sonra gelmesi ve gelinen noktada ABD ekonomisinin henüz resesyondan çıkma belirtileri göstermemesi bunun hayli uzun bir resesyon olabileceğini düşündürüyor. Gelecek yılın ilk iki çeyreğinde de ABD ekonomisinin eksi büyüme göstermesi bekleniyor."



Ulagay, Deniz Gökçe ile olan tatlı atışmalarının seyrini izlememizi salık verdi, bugünkü yazısında da bu konuyu ele alacağını belirtti.

