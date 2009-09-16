'Resesyon büyük olasılıkla sona erdi'

Amerikan Merkez Bankası Ben Bernanke, dünya ekonomisinin 1930'lu yıllardan bu yana tanık olduğu en uzun ve derin resesyonun büyük olasılıkla son bulduğunu söyledi.



Amerikan Merkez Bankası Ben Bernanke, toparlanmakta olsa da, dünya ekonomisin hala zayıf ve kırılgan olduğu uyarısında bulundu.



Bernanke Amerikan hükümetinin aldığı önlemlerin, mali piyasaların istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ancak Amerikan Merkez Bankası, işsizliğin ülkesi için hala ciddi bir sorun olduğunu belirtti.



Ben Bernanke tüm bu açıklamaları, Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers'ın batışının birinci yıldönümünde, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'ndeki konuşmasında yaptı.





ABD'de yaklaşık 15 milyon kişi işsiz



Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı yüzde 9,7 ile son 26 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 15 milyon kişi işsiz durumda.



Amerikan Merkez Bankası daha önce işsizlik oranının bu yıl yüzde 10' u bulabileceği uyarısında bulunmuştu.



15 Eylül 2008'de Lehman Brothers'ın batması ABD'den başlayarak mali sistemde tam anlamıyla bir çalkanlanmaya yol açmıştı. Piyaslardaki karışıklığın ardından, dünya ekonomisinin toparlandığı yolunda belirtiler var.



İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, ülke ekonomisinin muhtemelen yeniden büyümeye başladığını söyledi.



Ancak King, büyümenin ne kadar istikrarlı olduğu konusunda hala bazı soru işaretleri buluduğunu belirtti.



Fransa, Almanya ve Japonya'da ise ekonomi daha önce yeniden büyümeye başlamıştı. Çin ekonomisinin de bir süre yavaşladıktan sonra yeniden toparlandığı görülüyor.





