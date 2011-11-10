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Resepsiyonist Özhan: ''Otelde dün 32 müşterim vardı'' VAN (A.A)

10 Kasım 2011 11:56

-Resepsiyonist Özhan: ''Otelde dün 32 müşterim vardı'' VAN (A.A) - 10.11.2011 - Depremde yıkılan Bayram Oteli resepsiyon görevlisi Recep Özhan, ''Otelde dün 32 müşterim vardı. Ancak bunlardan kaçının otelde olup olmadığını bilmiyorum'' dedi.  Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında otelin resepsiyonunda bulunduğunu, orada kendisinden yanı sıra 5 kişinin daha olduğunu söyledi. Bir anda büyük şok yaşadığını anlatan Özhan, ''Dışarı çıktığımda sadece her yerin toz bulutu içinde olduğunu gördüm. Benim dışımda dışarı çıkan olup olmadığını bilmiyorum. Otelde dün 32 müşterim vardı. Ancak bunlardan kaçının otelde olup olmadığını bilmiyorum. Misafirler de vardı'' diye konuştu.  Enkaz bölgesine babasını aramak için geldiğini ifade eden Özhan, şunları söyledi:  ''Babam otelin karşısındaki iş merkezinin bekçisi. Deprem olduğunda otelin yıkıldığını görünce, beni kurtarmaya gelmiş. Ancak bu sırada araba çarpmış. Ama şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun ki bu enkazdan dışarı sağ çıktım. İnşallah diğerleri de sağ çıkar.''      

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