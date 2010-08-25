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RESEPSİYON MERKEZ ORDUEVİ'NDE YAPILACAK ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2010 15:38

-RESEPSİYON MERKEZ ORDUEVİ'NDE YAPILACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Zafer Bayramı'nın 88. yıldönümü dolayısıyla 30 Ağustosta verilecek resepsiyon Merkez Orduevi'nde gerçekleştirilecek. Resepsiyona 27 Ağustosta Genelkurmay Başkanlığını devralacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ev sahipliği yapacak.  Diğer taraftan TSK'nın yeni komuta heyeti 29 Ağustosta Devlet Mezarlığını ziyaret edecek. Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin diploma ve sancak devir teslim töreni de 30 Ağustosta Kara Harp Okulu Komutanlığı Orgeneral Cemal Tural Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu arada Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Genelkurmay Başkanlığı tarafından kutlama filmi de hazırlandı. ''Güçlü ordu güçlü Türkiye'' sloganı ile başlayan filmde aralarında Orhan Gencebay, Emel Sayın'ın da bulunduğu birçok sanatçı, bazı gaziler ile vatandaşlar Zafer Bayramı'na ilişkin görüşlerini paylaşıyor. TSK tarafından yapılan çeşitli operasyonlar, arama kurtarma faaliyetleri ile sosyal çalışmalardan da görüntülerin yer aldığı filmde Kore, Kosova, Somali, Bosna Hersek, Aden Körfezi ve Pakistan'da TSK tarafından yürütülen bazı faaliyetlerin de görüntülerine yer veriliyor.

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