-Resepsiyon iptal edildi ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programına ilişkin ''Son günlerde yaşadığımız üzücü olaylar nedeniyle şehitlerimize ve yüce Türk Milleti'nin manevi değerlerine duyduğumuz derin saygıdan dolayı bu yıla mahsus olmak üzere sosyal etkinlikler (resepsiyon, halk konseri) yapılmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki duyuruda, 9-30 Ağustos 2011 tarihlerinde icra edilecek tören programı açıklandı. Buna göre, 29 Ağustos 2011 Pazartesi günü Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) diploma töreni, Devlet Mezarlığı töreni, Kara Harp Okulu (KHO) diploma töreni gerçekleştirilecek. 30 Ağustos 2011 Salı günü ise Anıtkabir'deki törenin ardından Genelkurmay Karargahı'nda tebrik töreni düzenlenecek, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde geçit töreni yapılacak. Aynı gün İstanbul'da Deniz Harp Okulu (DHO) ve Hava Harp Okulu (HHO) diploma törenleri gerçekleştirilecek. Genelkurmay Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında ''30 Ağustos zaferinin 89'uncu yıl dönümü, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde düzenlenecek törenlerle coşku ve heyecanla kutlanacaktır. Ancak, son günlerde yaşadığımız üzücü olaylar nedeniyle şehitlerimize ve yüce Türk Milleti'nin manevi değerlerine duyduğumuz derin saygıdan dolayı bu yıla mahsus olmak üzere sosyal etkinlikler (resepsiyon, halk konseri) yapılmayacaktır'' ifadelerine yer verildi.