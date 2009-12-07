Reşadiye'de vatandaşlardan teröre lanet

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 7 askerin cenazelerinin bulunduğu Reşadiye devlet Hastanesi'nin önünde toplanan vatandaşlar, teröre tepki gösteriyor. ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' gibi sloganlar atan vatandaşlar teröre lanet yağdırdı.

Terörist saldırı, Reşadiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Köylerden gelen ve ilçede yaşayan çok sayıda vatandaş, şehit cenazelerinin bulunduğu Reşadiye Devlet Hastanesi önünde toplandı. Vatandaşlar, attıkları sloganlarla teröre tepki gösteriyor.

Bazı vatandaşlar Türk Bayrağı açarken kimi vatandaşların ise ''Şehitlerimizi vermeyiz'' şeklinde bağırdıkları görüldü. Vatandaşlar, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' gibi çeşitli sloganlar atarak teröre lanet yağdırdı.

-KAYMAKAM GÜLER-

Reşadiye Kaymakamı Cihangir Güler, olayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Güler, ilçedeki terörist saldırıda yaralanan 3 askerin tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Yaralı askerlerden Niksar Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan bir askerin Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade eden Güler, şu anda yaralı askerlerin birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, ama ameliyattan çıkan doktordan aldığı bilgiye göre yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Güler, diğer 2 askerin sağlık durumunun ise iyi olduğunu, bu askerleri bizzat kendisinin de gördüğünü söyledi.

Cihangir Güler, şehit askerlerin yarın Tokat'ta yapılacak törenin ardından toprağa verilecek illere gönderileceğini de belirtti.

Bu arada, saldırıya uğrayan birlikteki askerlerden bazılarının izin dönüşü Reşadiye'de göreve gelen arkadaşlarına katıldıkları öğrenildi.

Bölgede operasyonların geniş çaplı devam ettiği, takviye birliklerin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.