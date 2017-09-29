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Reşadiye'de kalp krizi geçiren müdür öldü

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Murtaza Çelik, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

29 Eylül 2017 21:03

TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Reşadiye İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Murtaza Çelik, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Reşadiye Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Murtaza Çelik, dün gece evinde aniden rahatsızlandı. Çelik, ailesi tarafından çağrılan ambulans ile Reşadiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik, Reşadiye ilçesinde öğle namazı sonrası toprağa verildi.

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