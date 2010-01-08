Reşadiye saldırısını Kandil yönetimi biliyordu

T24-

Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı'nın Tokat Reşadiye saldırısıyla ilgili raporunun "Eyelm talimatını Kandil vermedi, İnisiyatif kullanan yerel bir brim yaptı" diyen PKK'yı yalanladığı ileri sürüldü.Taraf gazetesinin haberleştirdiği GES raporlarına göre Örgütün Zap Kampu sorumlusunun, Tunceli birimine 1 Aralık'ta eylem talimatı veradiği, bu brimin ise 3 Aralık'ta Tokat'taki PKK grubunu hakerkete geçirdiği telsiz mesalarından anlaşıldı.Öte yandan yine Taraf'ın haberine göre Reşadiye katliamıyla ilgili önemli ayrıntılar Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı'nın saldırıdan iki gün sonra hazırladığı raporda yer aldı. Genekmurmay'ın saldıırdan önce örgüt militanları arasındaki telsiz görüşmelerini kaydettiği anlaşılan raporda, Reşadiye talimatının 3 aralık 2009'da şifreli bir mesajla verildiği ancak bu şifrenin çözülememsi nedniyle baskının engellenemediği ileri sürüldü.GES Komutanlığı'nın 9 aralık 2009'da hazırladığı rapor, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi ile Türkiye çapındaki ilgili komutanlıklara gönderilmiş.

14 sayfalık raporda, örgütün Kuzey Irak'taki Zap Kampı'ndan 1 aralıkta "eylem" talimatını alan "Mahir" kod adlı Tunceli sorumlusunun iki gün sonra Tokat'taki "Özel Güç Birimi"nin sorumlusu "Şeyho" kod adlı militana"16'dan 408 üzerinde durun şifresiyle saldırı emrini verdiği anlaşılıyor. Oysa Genelkurmay Başkanlığı, olayla ilgili açıklamasında, baskından sonraki telsiz konuşmalarının dökümünü kamuoyuna açıklamış ve "Saldırı anlık istihbaratla gerçekleşmiş" demişti.

