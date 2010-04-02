Reşadiye saldırısında muhbir muhtar çıktı

T24 - 7 şehit verilen baskının ardından tutuklanan muhtarın çift taraflı çalıştığı ortaya çıktı



Reşadiye baskınında PKK’ya yardımdan tutuklanan muhtar, jandarma muhbiri çıktı



Tokat Reşadiye’de şehit olan 7 askerin dönüş yolunu PKK’ya haber veren ve tutuklanan Gökköy Muhtarı Hidayet İlk’in çift taraflı çalıştığı anlaşıldı.



Jandarmanın muhtarı ‘muhbir’ olarak kullandığı belirlendi. Karakol komutanı geri çekildi. Dink cinayetinde azmettirici, polis muhbiri çıkmıştı.





Reşadiye saldırısında muhbir skandalı çıktı



Reşadiye’de 7 askerin şehit edilmesinin ardından da ‘muhbir’ skandalı çıktı. Askerlerin Reşadiye’den dönüşünü PKK’nın ‘Koçgiri’ grubuna haber veren ve saldırıdan sonra kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Gökköy Muhtarı Hidayet İl, çift taraflı çalışan ‘muhbir’ çıktı



Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde 7 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı sisli pusunun ardından da yine ‘muhbir’ skandalı çıktı. Teröristlere ‘yardımyataklık’ suçlamasıyla tutuklanan Gökköy Muhtarı Hidayet İlk’in aynı zamanda Jandarma’ya da muhbirlik yaptığı belirlendi.



‘Demokratik Açılım Süreci’ çerçevesindeki çalışmalar sürerken, Reşadiye’nin Sazak Köyü Kırsalı’nda 7 Aralık 2009’da 7 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırıyla ilgili hemadli hem Jandarma Genel Komutanlığı’nın başlattığı soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı.



Soruşturma çerçevesinde, şehit olan askerlerin vatani görevini yaptığı Sazak Karakolu’nun Komutanı Başçavuş Sedat K., Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle Tokat Jandarma Komutanlığı emrine çekildi.





Jandarmanın muhbiri



Halen soruşturması süren Başçavuş Sedat K.’nun yerine ise Baydarlı Karakol Komutanı Başçavuş AdemG. atandı. Başçavuştan görevi devralan Adem G., bölgede yeni bir uygulamaya imza attı. Başçavuş G. mıntıkasına hâkim olabilmek için en az ayda bir kez bölgedeki 16 köy vemahallemuhtarları ile toplantı düzenleyip sonucunu da Reşadiye Jandarma Komutanı’na detaylı olarak bildirmeye başladı.



Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şehit askerlerle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, PKK’ya yardımve yataklık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Gökköy Muhtarı Hidayet İ.’nin çift taraflı çalıştığı tespit edildi.



Teröristlere, askerlerin Reşadiye’den hareket ettiğini haber vermek ve olaydan sonra minibüsle teröristleri kaçırmakla suçlanan Muhtar Hidayet İlk, halen cezaevinde tutuklu bulunuyor.



Jandarma’nın da Muhtar Hidayet İlk’ten ‘haber elemanı’ olarak yararlandığı soruşturma sırasında ortaya çıktı. 15 yıl önce DHKP-C terör örgütüne yardımve yataklık ettiği iddiasıyla bir süre gözaltında kalan Muhtar İlk’in bir yandan teröristlere bilgi verirken diğer yandan çift taraflı çalışıp Jandarma’ya muhbirlik yaparak yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor.



Reşadiye’ye 30 kilometre mesafede olan Gökköy’ün 30 hanesi ve 183 nüfusu bulunuyor.





Pusuda 7 asker şehit olmuştu



7 Aralık 2009’da Reşadiye’den karakola dönüşte pusuya düşürülen araçta bulunan Uzman Çavuş Harun Arslanbey askerler Onur Bozdemir, Kemal Pide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olurken, Uzman Çavuş Yusuf Öztürk, Arif Temel ve aracın sürücüsü Emrah Mandıralı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı üç asker hâlâ yaşadıklarını üzerinden atamadığı için Ankara’daki rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor. Demokratik açılım tartışmaları sırasında yaşanan hain saldırıyı PKK’nın Koçgiri grubunun gerçekleştirdiği Genelkurmay’ın telsiz konuşmalarını dinlemesiyle ortaya çıkmıştı.





Türkiye’yi sarsan olaylarda onlar var



Jandarma ve polisin kullandığı ‘haber elemanları’ daha öncede Türkiye’nin gündemini değiştiren saldırılarda ortaya çıktı.



Hrant Dink suikastı öncesinde Jandarma’nın muhbiri Coşkun İğci, iki jandarma görevlisine Dink’i Yasin Hayal’in öldüreceğini ve kendisinden silah istediğini ihbar etmişti.



Dink cinayetinin büyük abisi Erhan Tuncel ise polisi muhbiri olarak üniversitede görev yapıyordu. Tuncel’in o dönem Trabzon Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ramazan Akyürek’in kayıtlı muhbiri olduğu iddia edilmişti.



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan’ın tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda, Arslan ile yakın ilişkisi olduğu belirlenen uyuşturucu baronu Habib Kanat’ın 2001 yılından itibaren emniyet muhbiri olduğu ortayla çıkmıştı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklandığı davanın eklerinde, Jandarma Üsteğmen Ersin Esirger’a ait bilgisayarında 329 haber elemanı deşifre olmuştu.









