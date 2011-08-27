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Reşadiye operasyonunda 1 tutuklama REŞADİYE (A.A)

27 Ağustos 2011 02:51

-Reşadiye operasyonunda 1 tutuklama  REŞADİYE (A.A) - 26.08.2011 - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, terör örgütü üyelerine gıda ve yaşam malzemesi götürdüğü iddia edilen kişi, tutuklandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, D-100 karayolu üzerindeki Çakmak köyü yakınlarında durumundan şüphelenilen bir aracı durduran güvenlik güçleri, araçta yaptıkları aramada gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Tunceli Pertek nüfusuna kayıtlı sürücü H.S (35) gözaltına alındı. Yapılan incelemede ve zanlının sorgusunda, ele geçirilen malzemelerin teröristlere götürüldüğü iddia edildi. Daha önce Reşadiye'de terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan tutuklanan kişilerle irtibatlı olduğu anlaşılan zanlının kullandığı araç ile önceden yakalanan aracın da aynı kişi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlı H.S, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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