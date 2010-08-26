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Reşadiye baskınıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Reşadiye’de 7 askerin şehit olduğu saldırının iddianamesinde tek sanık köy muhtarı oldu.

26 Ağustos 2010 03:00

T24 - Reşadiye’de 7 askerin şehit olduğu saldırının iddianamesinde tek sanık köy muhtarı oldu. Hakkında somut bir delil olmamasına karşın olayda rolü olduğu iddia edilen muhtarın müebbet hapsi istendi.

Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde 7 Aralık 2009’da PKK’lı teröristlerin bir askeri araca güpegündüz pusu kurması sonucu 7 askerin şehit edildiği olayla ilgili soruşturmada fatura Gölköy Muhtarı Hidayet İlk’e çıktı. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tek sanık olan İlk için, 7 askerin ölümüne katıldığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ancak iddianamede muhtarla ilgili somut delil yer almadı. Muhtarın bir aylık zaman dilimi içinde nerede olduğu, ne yaptığı gibi sorulara verdiği yanıtların “şüpheli” ve “çelişkili” bulunması yeterli delil kabul edildi. Haberturk'ün haberine göre, İfadesinde teröristlere yardım etmediğini, haksız yere suçlandığını savunan muhtarın “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, adam öldürmeye katılmak” suçlarından yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Ekim 2010’da başlanacak.


İhmal iddiası yok

Kanlı pusudan sonra Jandarma’ya yönelik basına da yansıyan ihmal iddiaları ise dosyada yer almadı. Tanık olarak dosyada yer alan köylüler, hiçbir şey görmediklerini ve bilmediklerini anlattılar. Yargılamaya Jandarma Genel Komutanlığı ya da şehit askerlerin aileleri müdahil olarak katılmadı. Yaralı askerler ise talimatla alınan ifadelerinde davaya müdahil olmak istediklerini belirtti.

Reşadiye İlçesi Sazak mevkiinde saldırıya uğrayan askerlerden Uzman Çavuş Harun Arslanbey erler Onur Bozdemir Kemal Pide Ferit Demir Yakup Mutlu Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit düşmüş, 3 asker yaralanmıştı.


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