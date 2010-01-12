Reşadiye baskını için 2 ay gizlenmişler

T24- Tokat Reşadiye'de 7 askerin şehit edildiği saldırının detayları belli oluyor. Teröristlerin deşifre olmamak için 2 ay boyunca telsiz ve telefon görüşmesi yapmadan sığınakta gizlendiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Teröristlerin 7 Aralık 2009'da Reşadiye'de düzenlediği saldırıda 7 asker şehit edilmiş, 3 asker yaralanmıştı.



Bölgede görevli üst düzey askeri kaynaklar, bölgeye giden PKK'lı teröristlerin telsiz ve telefon görüşmeleri yapmadan 2 ay saklandıkları için, bölgeden ayrıldıkları yolunda değerlendirme yapıldığını bildirdi.



Tunceli'den gelen teröristlerin 20'sinin Haziran ayı içerisinde, 10'ar kişilik 2 grup halinde, Munzur Dağları ardından da Erzincan'ın kırsal kesiminden Karadeniz bölgesine geçtiği anlaşıldı.



PKK'lı gruplara bölgeyi iyi bilen ve 5 kişi oldukları tahmin edilen yasa dışı sol örgüt TİKKO üyeleri eşlik etti. 10'ar kişilik PKK'lı grupların başında bölgeye daha önce birkaç kez giden 'Mahir Başkale' kod adlı PKK'yı ve yardımcısı 'Şehmuz' kod adlı teröristler yeraldı.



Ekim ayına kadar bölgede kalan 'Mahir Başkale' kod isimli PKK'lı, 10 teröristi yanına alarak Tunceli'ye dönerken, 'Şehmuz' kod adlı terörist 10 kişilik grubuyla bölgede kaldı.



Kandil'e şifreli mesaj



'Mahir' kod adlı PKK'lı terörist, örgütün Kandil Dağı'ndaki yöneticileri ile örgütün Tunceli bölge sorumlusu 'Bawer' kod adlı Süleyman Şahin'e telsizden, Karadeniz grubunun tamamen Tunceli'ye döndüğünü bildirdi.



Telsiz ve telefon görüşmelerinden bölgedeki PKK''ıların hareketlerini takip eden güvenlik güçleri de, yaptıkları teknik takip sonucu PKK'lıların Karadeniz'den ayrıldığını sandı. Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli bölgesindeki güvenlik güçlerine de Karadeniz grubunun Tunceli'ye döndüğü rapor edildi.



'Telsizle görüşmeyin' talimatı



Tunceli'ye dönen 'Mahir Başkale' kod adlı terörist, Karedeniz bölgesinde kamuoyunda 'ses getirecek eylem' için hazır beklettiği yardımcısı 'Şehmuz' kod adlı terörist ile birlikte 10 kişilik grubun, deşifre olmaması için hiçbir şekilde telsiz ya da telefon görüşmesi yapmaması talimatını verirken belirli zamanlarda telsiz dinlemeleri talimatı verdi.



Kanlı Reşadiye saldırının planlayıcısı PKK'lı Mahir Başkale, daha sonra şifreli mesajla Kuzey Irak'taki örgüt karargahına, 'Şehmuz' ve grubunun Tokat çevresinde gizlendiklerini ve eylem için hazır olduklarını bildirdi.



Terör örgütününün İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık koşullarının kötüleştiği ve 'Kürtler üzerindeki baskıların arttırıldığı' iddialarının ardından, örgütün Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'nda bulunan elebaşları şifreli 'acil' koduyla, Tunceli ve Diyarbakır bölgesindeki 2 grubuna eylem yapılması talimatını verdi.



Bu talimatları telsizden duyan Tokat grubu harekete geçerek, eylem için hazırlık yaptı. Verilen şifreli talimatların büyük bölümü güvenlik güçlerince çözülürken, örgütün bu eylem için ilk kez şifreli talimat verdiği öne sürüldü.



Karakollar güçlendirildi



Kandil'den verilen talimat ardından özellikle Tunceli bölgesinde PKK'lıların saldırı yapabileceği olasılığı üzerine jandarma karakolları güçlendirildi. Karakollara, özel eğitimli birlikler ve topçu birlikleri yerleştirildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bir taraftan Kandil'in özel eğitimli terörist gruplara yönelik gönderdiği talimatın ne anlama geldiği çözümlenmeye çalışıldı.



Ancak, talimat çözülemeden Tokat'ta 2 ay boyunca hiç bir şekilde iletişim cihazı kullanmayan, sığınaklarda saklanan teröristler Reşadiye saldırısını gerçekleştirip, 7 askeri şehit etti.



Saldırı ardından bölgede operasyonlarını sıklaştıran güvenlik güçleri aynı zamanda istihbarat ve teknik takip çalışmalarını yoğunlaştırdı. Askeri kaynakların, teknik takip çalışmaları ve istihbarat raporları kapsamında verdiği bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı grubun, eylemden sonra Tunceli ve Kandil'deki üst düzey yöneticilerle sadece 2 kez görüştü.



Operasyonların yoğunluğu ve mevsim şartları nedeniyle saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı grubun hala Tokat bölgesinde yer altı sığınağında gizlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan, elde edilen bilgiler kriptolu olarak bölgedeki güvenlik birimlerine dağıtıldığı öğrenildi.