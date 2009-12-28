Reşadiye baskını gözaltılarında 4 kişi serbest

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Tokat Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı açıklamada, 7 Aralıkta Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit düştüğü, 3 askerin de yaralandığı terörist saldırının ardından güvenlik kuvvetlerinin bugüne kadar operasyonlarını ağırlıklı olarak devam ettirdiğini kaydetti.Vali Yılmaz, şöyle konuştu:''İstihbarat bilgileri toplanıyor. Yardım ve yataklık edenlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bugün itibariyle 6 kişi istihbari bilgiler çerçevesinde gözaltına alındı. Bunlar gözaltına alındıktan sonra ifadelerinin ardından 4'ü serbest bırakıldı. Diğerlerinin ifadesi alınmaya devam ediyor.''Vali Yılmaz, adli bir soruşturma olduğunu ve soruşturmanın gizliliği için teferruatlı bilgi vermenin yanlış olacağını sözlerine ekledi.Bu arada, halen gözaltında bulunan 2 kişiden 1'inin Reşadiye'ye bağlı bir köyün muhtarı olduğu öğrenildi.Zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.