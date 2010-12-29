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Ekonomi

RES PROTOKOLÜ İMZALANDI ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 14:32

-RES PROTOKOLÜ İMZALANDI ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Genelkurmay, EPDK ve TÜBİTAK arasında ''Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES)Kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine Olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol'' imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de rüzgar santrallerinin sayısının hızla arttığı ve bu santrallerin özellikle Ege Bölgesinde yoğunlaştığı kaydedildi. Rüzgar santrallerinin kurulu gücünün yaklaşık bin 250 megavat'a (mw) ulaştığı kaydedilen açıklamada, Arz Güvenliği Strateji Belgesine göre kurulu gücün 2023 yılında yaklaşık 20 bin mw'ye ulaşacağının tahmin edildiği vurgulandı. Açıklamada, rüzgar santrallerinin sayısının artmasının, uçaklarda, radarlarda ve muhabere cihazlarında güvenliği etkileyen sorunları gündeme getirdiği, bu sorunlarla karşılaşılmaması için santrallerin projelendirilmesinde değişiklikler yapılmasının zorunlu hale gelebileceği kaydedildi. Bu çerçevede Enerji Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yetkililerinin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde ''Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine Olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol'' hazırlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Protokol, Enerji Bakanlığı adına Müsteşar Metin Kilci, Genelkurmay Başkanlığı adına Korgeneral Abdullah Recep, EPDK adına Başkan Hasan Köktaş ve TÜBİTAK adına Başkan Nüket Yetiş tarafından 27 Aralık 2010 tarihinde 4 nüsha olarak imzalanmıştır. İmzaya taraf olan kurumlara bir takım yetki ve sorumluluklar vererek halihazırda işletmede olan ve yeni kurulacak RES'lerin bu protokolün içeriğine göre incelenip devreye alınması amaçlanmaktadır.''

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