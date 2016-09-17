Renzi'den AB'nin birlik imajına darbe

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Cuma günü yapılan AB zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande "birlik" mesajları verse de İtalya Başbakanı Matteo Renzi anlaşmazlıklar yaşandığını açıkça ifade etti ve ortak basın toplantısına katılmayı reddetti.

İtalya Başbakanı, zirvede mali büyüme ve göç konusunda alınan kararlardan "memnun olmadığını" ve bu nedenle basın toplantısına katılmayı redettiğini söyledi.

Renzi, "Merkel ve Hollande ile basın toplantısı yapamam. Birlik görüntüsü vermek için yazılı bir senaryoyu okumak zorunda değilim" dedi.

AB'nin Türkiye ile mülteciler konusunda yaptığı anlaşmanın bir benzerinin, İtalya'ya göçmen akınının en büyük kaynağı olan Afrika ülkeleriyle de yapılmasını talep eden Roma yönetimi, Almanya ve Fransa'dan bu konuda beklediği desteği bulamıyor.

Cuma günkü zirvede de bu konuyu gündeme getiren Renzi, yaşananları şöyle aktardı:

"(Zirve) zaman kaybı değildi ama göçmenler konusundaki belgeyi ileri doğru atılmış bir adım olarak yorumlamak için zengin bir hayal gücü gerekiyor. Aynı şeyler tekrarlanıp duruldu. Bense onlara açıkça şunu söyledim: Türkiye'yle yapılan anlaşmayla bütün sorunları çözdüğünüzü düşünemezsiniz. AB Afrika ülkeleriyle de anlaşmalar yapmalı. Aksi takdirde bu anlaşmaları biz kendi başımıza yaparız."

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı alması, göç sorunu ve ekonomik kriz tedbirleri konusundaki anlaşmazlıkların birliğin geleceğini tartışmaya açtığı bir dönemde yapılan AB zirvesinin ardından Merkel ve Hollande, birliğin yeniden canlandırılması için bir plan üzerinde çalıştıklarını ve bu planın altı ay içerisinde kamuoyuna duyurulacağını açıklamıştı.

Merkel ve Hollande'ın birlik mesajının aksine Renzi'nin anlaşmazlıklara vurgu yapması bugünkü İtalyan gazetelerinin neredeyse tamamının baş sayfalarında yer aldı.

La Repubblica gazetesi, "AB'de göçmenler ve tasarruf tedbirleri konusunda ayrılık. Renzi: 'Merkel ve Hollande'a hayır'" manşetiyle çıktı.

Gazete, Bratislava zirvesinde yaşananların arka planını aktardığı bir haberinde de Renzi'nin zirve sonrasında yakın çalışma arkadaşlarına, "Türkiye konusunda 4 sayfalık bir belge vardı ama Afrika'dan söz edilmiyordu bile, bu kabul edilemez. Angela (Merkel) bana böyle muamele edemez" dediğini iddia etti.

La Stampa da manşetten verdiği haberde "Avrupa'da Renzi çatlağı" başlığını kullandı.

Corriere della Sera da benzer şekilde, "Berlin ve Paris'le çatlak" başlığını attı.

Renzi hükümetine muhalifliğiyle bilinen Il Fatto Quotidiano gazetesi ise "Renzi Avrupa'da küçük düşürüldü" manşetini attı.