Renktaşlar yenişemedi

'Tüm oyuncuların hazır olmasını bekleyeceğiz' 'Tüm oyuncuların hazır olmasını bekleyeceğiz'

İki takımın da vasat bir futbol sergilediği maçtan gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı.Kayseri Atatürk Stadı'ndaki maçın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da hücumda etkili olmakta zorlanırken, devrenin en net pozisyonunda Kayserisporlu Olembe takımını öne geçiremedi.İkinci yarıya daha istekli başlayan Galatasaray, ilk 10 dakikada Servet ve Kewell ile gole yaklaştı. 73'te yeni transfer Milan Baros, Ümit Karan'ın yerine girerken, kalan dakikalarda iki takımın da çabaları tabelayı değiştirmedi.Süper Lig'e galibiyetle başlayan son şampiyon Galatasaray, bu sonuçla zorlu deplasmandan bir puanla dönerek, puanını 4'e yükseltti. Kayserispor ise ilk haftanın ardından ikinci haftadan da 1 puanla ayrıldı.Stat: AtatürkHakemler: Bünyamin Gezer xx, Serdar Diyadin xx, Yusuf Asım Öz xxKayserispor: Souleymanou xxx, Durmuş xx, Ali Turan xxx, Toledo xx, Eren xxx, Saidou xxx, Mehmet Topuz xxx, Olembe xxx (Dk. Bilal Aziz x), Turgay x (Dk. 56 Escobar x), Abdullah Durak xxx, Aghahowa xx (Dk. 90 Puroviç ?)Galatasaray: De Sanctis xxx, Linderoth xx, Hakan Balta xx, Barış x (Dk. 12 Mehmet Topal xx), Servet xxx, Meira xxx, Ayhan xxx, Aydın xx, Kewell xxx, Arda xxx, Ümit Karan xx (Dk. 73 Milan Baros xx)Sarı kartlar: Dk. 29 Saidou, Dk. 58 Olembe, Dk. 66 Abdullah Durak, Dk. 81 Ali Turan (Kayserispor) Dk. 29 Ayhan (Galatasaray)14. dakikada Galatasaray'ın rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşta, Mehmet Topal'ın yerden vuruşunda, top kaleci Souleymanou'da kaldı.15. dakikada Ümit Karan, ceza alanda düştü. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda, hakem oyunu devam ettirdi.27. dakikada Mehmet Topuz, sol kanattan topu ceza alanına ortaladı. Aghahowa ve Turgay'ın vuramadığı topu, kaleci De Sanctis uzaklaştırdı.29. dakikada ceza alanı önünde Ayhan'ın düştüğü pozisyonda hakem Bünyamin Gezer, Ayhan ve Saidou'ya sarı kart gösterdi. Kewell'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Souleymanou'da kaldı.33. dakikada, Toledo'nun kullandığı taç atışından topu alan Abdullah Durak, sol kanattan ceza alanına ortaladı. Ters köşede topla buluşan Olembe'nin vuruşunda, top kaleciden döndü. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı pozisyonda Olembe'nin ikinci vuruşunda Mehmet Topal, topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.35. dakikada ceza alanında topla buluşan Turgay, topu gerideki Saidou'ya çıkardı. Saidou'nun vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.50. dakikada, Linderoth'un sağ kanattan ortasında Ümit Karan, ceza sahası içinde topa iyi vuramadı. Top kaleci Souleymanou'da kaldı.53. dakikada, Arda'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasına Servet yükseldi. Servet'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.55. dakikada, defansı geçerek ceza sahasına giren Kewell, kale önüne ortaladı. Ümit Karan'ın vuramadığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.77. dakikada, Arda'nın sağ kanattan ceza sahasına uzattığı derinlemesine pasta top kaleci Souleymanou'da kaldı.78. dakikada, Arda'nın kullandığı korner atışında iyi yükselen Servet'in kafa vuruşunda Souleymanou, kale çizgisi üzerinden topu kornere çeldi.83. dakikada, Aghahowa kendi sahasından aldığı topu, rakip ceza sahası önüne kadar taşıdıktan sonra sağ kanatta Mehmet Topuz'u topla buluşturmak istedi. Mehmet'e ulaşamayan topu defans uzaklaştırdı.90. dakikada, Aydın'ın sağ kanattan ceza sahasında ortasında Toledo topu kornere çeldi.