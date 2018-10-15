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Ekonomi

Renault'un 2 otomobili 'yerli üretim logosu' ile satılacak

Böylece logo ilk kez otomotiv sektöründe yerini aldı

15 Ekim 2018 14:44

Ticaret Bakanlığı’nın geçen ay tanıtımını yaptığı ‘yerli üretim logosu' otomotiv sektöründe ilk kez yerini aldı. Renault'un Megane Sedan ve Clio HB modelleri bu logo ile satılacak. 

Logoyu taşıyacak iki model de Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç otomobili arasında ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

Bursa'da 50 yıldır üretim yapan fabrika yılda 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip.  OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan hurda teşviki ile 91 bin 900TL (Joy 1.6 lt. 16V 115 bg. versiyonu) ve Clio HB ise  79 bin 900TL'den (Joy 1.2 lt. 75 bg.) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 

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