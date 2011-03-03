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Dünya

RENAULT'TAKİ CASUSLUK İDDİASI BOŞ ÇIKTI  PARİS (A.A)

03 Mart 2011 21:17

-RENAULT'TAKİ CASUSLUK İDDİASI BOŞ ÇIKTI  PARİS (A.A) - 03.03.2011 - Fransız basını, ünlü otomobil üreticisi Renault'ta sanayi casusluğu yapıldığı yolundaki iddianın boş çıktığını yazdı. Fransız iç istihbarat servisinin hazırladığı rapora dikkati çeken basın, üst düzey üç yöneticinin, yüksek miktarda para karşılığı şirketle ilgili önemli bilgileri dışarı sızdırdığı iddiasının temelsiz olduğunun anlaşıldığını bildirdi. İç istihbarat servisi, zan altındaki yöneticilerin suçsuz olduğunu belirtirken, dışarı yönelik sanayi casusluğu yapılmadığı yolunda görüş bildirdi. Basında daha önce çıkan haberlerde, sanayi casusluğunun ardında Çin'in olduğu iddia edilmiş, Pekin yönetimi bu iddiaları sert bir şekilde yalanlamıştı.

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