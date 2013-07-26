Renault'nun kârı İran'dan çekilmesiyle yüzde 87 azaldı

Renault yaptığı bir açıklamayla, ilk altı aylık net kârın, bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 87 azalarak 97 milyon Euro'ya düştüğünü duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İran'ın nükleer programı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Renault, bu karar sonucunda 512 milyon Euro kayba uğradı.

Renault'nun bir önceki yılın aynı dönemindeki net kârı 774 milyon Euro'ydu.

Şirket yetkilileri, Avrupa pazarındaki talepte de bir canlanma olmamasının kâr oranındaki düşüşte etkili olduğunu belirttiler.

Uluslararası pazarlarda kısmen artan talebin Avrupa'daki zayıf performansı dengelemeye yetmediği belirtilen açıklamada, Avrupa’da devam eden ağır ekonomik koşullar ve yüksek işsizlik oranlarının piyasalarda rahatsızlık yaratmaya devam ettiği ifade edildi.

Renault, 'beklenenden daha zor bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduklarını kabul etti ancak bir seferlik ödemeler dışarıda bırakıldığında, şirketin işletme kârlarının yüzde 15 artarak 583 milyon Euro'ya çıktığını belirtti.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, "2013 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda bir sapma olmadı" dedi.

Renault'nun İran'da bir fabrikası bulunmuyor, ancak başka ülkelerde üretilen parçaların biraraya getirildiği bir montaj birimi bulunuyor.

Geçen ay, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla İran'a uygulanan yaptırımların arttırılması, Renault'nun İran'daki kazancını İran dışına çıkarmasını imkânsız hâle getirmişti.