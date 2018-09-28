Renault'dan 'üretimi durdurma kararı aldığı' haberine yalanlama

Araç üreticisi Renault, üretimi durdurma kararı aldığı şeklindeki haberleri yalanladı. Firmanın, pazardaki daralma sebebiyle 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretim yapmayacağı iddia edilmişti.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, planlama doğrultusunda üretime üç vardiyalı olarak devam edildiğini söyledi.

Daha önce TOFAŞ da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamada, Ekim ayında yurtiçi pazardaki daralma nedeniyle Bursa fabrikasında üretime 9 gün ara vereceklerini duyurmuştu.

TOFAŞ, geçtiğmiz temmuz ve ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara vermişti.