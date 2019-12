-RENAULT'DAN 2 YENİ MODELİNE PRÖMİYER CENEVRE (A.A) - 01.03.2011 - Cenevre Otomobil Fuarında Renault, iki yeni konsept modeli Captur ve R-Space'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Cenevre'de 2 yeni konsept model Captur ve R-Space'i tanıtan Renault, DeZir'den sonra, Renault ''2016 - Drive the Change'' planı çerçevesinde markanın güçlenmesinin temel direği yenilenen tasarım stratejisini açığa çıkartmaya devam ediyor. Cenevre Otomobil Fuarı vesilesiyle Renault, konsept modeli R-Space'i gün ışığına çıkartıyor. Laurens van den Acker yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü konsept R-Space, yaşam döngüsünü esas alan Tasarım stratejisinin ''Aile'' ayağını simgeliyor. Captur ise, Renault ''2016-Drive the Change'' planının temel direklerinden biri olan tasarım stratejisini yansıtan ikinci konsept model. Bu sportif, cömert ve atletik formlu SUV bir çiftin tek başlarına dünyayı keşfetmelerini sembolize ediyor. Küçük silindir hacimli çift turbolu diesel motoru sürüş keyfi ile birlikte performans ve düşük CO2 salımlarını bir araya getiriyor. -FİAT- TOFAŞ'ın Bursa'daki fabrikasında üretilerek ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Yeni Fiat Doblo'nun ve hafif ticari araç sınıfında yeni bir konseptin doğmasına öncülük eden Fiat Fiorino modellerinin ''Mylife'' adı verilen özel serileri, 81. Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Bursa'da üretilen Türk işçisinin ve mühendisinin eseri olan ''MyLife'' özel serisindeki her iki Fiat modeli de dış kısımda gövde renginde tamponlar ve dış aynalara paralel uzunlamasına tavan barları ile 16 alaşım jantlarıyla dikkati çekiyor. Daha fazla konfor ve kullanışlılık odaklı donanımlara sahip olmasıyla ön plana çıkan Fiat Doblo ve Fiat Fiorino'nun MyLife özel serilerinin Avrupa pazarlarında satışına fuarla birlikte başlandı. Fiat'ın ''family space (Aile için alan sunan)'' aracı Fiat Doblo'nun MyLife versiyonunda ise ESP ve yan hava yastıklarının yanı sıra sınıfının en iyisi yakıt ekonomisi ve çevreyle dost Start&Stop Sistemi standart olarak sunulacak. Sınıfının en iyisi olarak ön plana çıkan 790 litrelik bagaj kapasitesi (Koltuklar katlandığında 3200 litre), yenilikçi çift bağlantılı süspansiyonlar ve hem dizel hem de benzinli versiyonlarda yedi koltuğa kadar oturma imkanı sunan yüksek düzeyde esnek bir iç mekan ise ön plana çıkan özellikler arasında yer alıyor. -VOLKSWAGEN- Volkswagen, Cenevre'de Yeni Bulli'nin dünya tanıtımını yapıyor. Orijinal modeli, dünyanın ilk vanı olma özelliğine sahip olan ve ruhunu bugünün Transporter modeline aktaran Volkswagen Bulli'nin fuarda sergilenen kompakt van konsepti, tamamen elektrikli sürüş özelliğine sahip olarak dikkati çekti. -SKODA- Büyük kurumsal değişime hazırlanan Skoda, startı Cenevre Otomobil Fuarı'nda verdi. Skoda, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni kurumsal kimliğinin tanıtımını gerçekleştirdi. Geçen 20 yıldaki dinamik büyümenin ve 2010 yılında gelen tarihi satış başarısının ardından hedef büyüten Skoda, 2018 yılına kadar satışlarını ikiye katlama arzusunu geliştirdiği yeni teknoloji ürünleriyle gösterdi. Fuarda mevcut modellerinin en yeni ve gelişmiş versiyonlarıyla katılan Skoda, Yeti, Yeti Greenline, Octavia Green Tec, Octavia RS, Octavia Scout, Superb, Superb Combi Greenline, Fabia, Fabia Green Tec, Fabia RS, Fabia Combi RS ve Roomster Green Tec modellerini de sergiledi. -TOYOTA- Toyota, çevreci teknolojiler konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimini elektrikli araçlara taşıdı. Yeni elektrikli araç prototip Toyota iQ EV Avrupa prömiyeri Cenevre fuarda gerçekleştirildi. Toyota, yenilik ve üstün teknolojiler ile donattığı Yaris HSD konsept ve 7 koltuklu Prius+ modellerini de dünyada ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergiledi. -BMW VE PSA- BMW ve PSA Grupları hibrit teknolojilerle ilgili ve BMW Peugeot Citroen Electrification adı verilen ortak girişim projelerine 100 milyon avro yatırım yapma kararı aldıklarını duyurdu. Yeni oluşum, biri Münih civarında ve diğeri Mulhouse'da olmak üzere iki tesiste faaliyet gösterecek. Ortak girişim, 2011'e kadar 400 kişi istihdam edecek. Yetkili rekabet kurumlarının onayının alınması kaydı ile operasyonların 2011 yılının ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Bu işbirliğinden gelecek yeni hibrit aksamlar 2014'ten itibaren iki ortağın araçlarında kullanılacak.