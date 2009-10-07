Renault'da Alonso'nun yerine Kubica

Formula 1'de BMW Sauber'in Polonyalı pilotu Robert Kubica, gelecek sezon Fernando Alonso'nun yerine Renault adına yarışacak.



Renault takımında, Formula 1'de gelecek sezon Ferrari adına yarışacak olan Fernando Alonso'nun yerine Robert Kubica'nın geçecek.



Renault gelecek sezon için Fernando Alonso'nun yerine Kubica ile anlaştığını resmen duyurdu.



Kubica'nın, Renault ile sözleşme imzaladığı ifade edilirken, anlaşmanın şartları açıklanmadı.



Geçen sezon pilotlar klasmanını 4. sırada tamamlayan 24 yaşındaki Kubica'nın kariyerinde yalnızca geçen yılki Kanada Grand Prix'si birinciliği bulunuyor.