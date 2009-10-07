T24 LogoT24 Logo
Spor

Renault'da Alonso'nun yerine Kubica

Formula 1'de BMW Sauber'in Polonyalı pilotu Kubica, gelecek sezon Fernando Alonso'nun yerine Renault adına yarışacak.

07 Ekim 2009 03:00

Formula 1'de BMW Sauber'in Polonyalı pilotu Robert Kubica, gelecek sezon Fernando Alonso'nun yerine Renault adına yarışacak.

Renault takımında, Formula 1'de gelecek sezon Ferrari adına yarışacak olan Fernando Alonso'nun yerine Robert Kubica'nın geçecek.

Renault gelecek sezon için Fernando Alonso'nun yerine Kubica ile anlaştığını resmen duyurdu.

Kubica'nın, Renault ile sözleşme imzaladığı ifade edilirken, anlaşmanın şartları açıklanmadı.

Geçen sezon pilotlar klasmanını 4. sırada tamamlayan 24 yaşındaki Kubica'nın kariyerinde yalnızca geçen yılki Kanada Grand Prix'si birinciliği bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24