Renault, yeni modelini Bursa'da üretecek

Fransa’da Nicolas Sarkozy’nin yerine Francois Hollande’ın cumhurbaşkanı olmasıyla rahatlayan Renault, Fransa’ya göre araç başı 1300 Euro maliyet avantajı sağladığı Bursa fabrikasında gaza bastı. Renault, Sarkozy’nin ‘Türkiye’de üretilmeyecek’ dediği yeni Clio Station Wagon’u da (Sports Tourer) Bursa’da üretme kararı aldı.

Emre Özpeynirci'nin Hürriyet gazetesindeki haberine göre; Türkiye, yeni Clio’dan sonra Fransız Renault’un ‘Bursa’da üretilmeyecek’ dediği yeni Clio Sports Tourer’in üretimini de kaptı. Bunda Fransa’da Nicolas Sarkozy’nin yerine Francois Hollande’nin Cumhurbaşkanı olmasının etkisi olduğu belirtiliyor. Çünkü Sarkozy, Bursa’da üretilecek yeni Clio’nun tamamının Fransa’da üretilmesini isteyerek kriz yaratmış, Renault da çözümü yeni Clio’yu hem Fransa’daki Flins hem de Bursa’daki fabrikasında ortak olarak üretmekte bulmuştu. Ancak yeni Clio SW’un üretiminin Bursa’da yapılmayacağını üstüne basarak açıklamıştı.



Eylülde sergilenecek



Renault, 200 milyon Euro’luk yatırımla Haziran ayından itibaren Oyak Renault’un Bursa fabrikasında üretmeye başladığı ve resmi fotoğraflarını Temmuz başında yayınladığı yeni Clio’nun, Station Wagon versiyonu olan ‘Clio Sports Tourer’i de Türkiye’de üretecek. Bursa’da prototipleri üretilen aracın Eylül ayında Paris fuarında yeni Clio ile birlikte sergilenmesi planlanıyor. Böylece, Oyak Renault, Bursa fabrikasında yılda 160 bin adetlik kapasiteyle 3 ve 5 kapılı yeni Clio’nun dışında Station Wagon versiyonu olan ‘Sports Tourer’i de üreterek önemli bir başarıya imza atacak.



Dünyada ilk kez üretildi



Clio’nun ilk station wagon versiyonu olan ‘Grand Tourer’i dünyada ilk kez Bursa’da üretmeye başlayan Renault, Sarkozy’nin karşı çıkmasına bağlı olarak yeni nesil station wagonu Türkiye’de üretmeyeceğini açıklamıştı. Renault’un geçtiğimiz yıl Kasım ayında emekli olan ama halen Oyak Renault ve Renault Mais yönetiminde yer alan eski Avrupa ve Akdeniz (Euromed) Bölgesi Başkanı Jacques Chauvet, “Clio 4 ise Flins ve Türkiye’de üretilecek. Clio Grand Tour’un üretimi ise Türkiye’den gidecek” açıklamasıyla o dönem için son noktayı koymuştu. Ancak, Bursa’nın üretimdeki maliyet avantajı ve Sarkozy’nin gitmesiyle modelin üretimini yeniden almasında etkili oldu.



Clio Grand Tourer ‘Sports Tourer’ oldu



Dünyada ilk kez Bursa’da üretilen Clio Grand Tourer’in yeni versiyonu Sports Tourer adını aldı. Bunda da Megane Sports Tourer’in elde ettiği başarının etken olduğu belirtiliyor. Megane Sports Tourer reklam kampanyalarında ilk Station Wagon (SW) olarak yer almış ancak daha sonra Sports Tourer’e dönerek önemli bir pazarlama başarısı göstermişti.



Üretim eylülde



Fransız Renault’un kısa bir süre önce tanıttığı Bursalı yeni Clio HB büyük beğeni toplarken, Sport Tourer versiyonunun Bursa fabrikasındaki görüntüleri de internete sızdı. Yeni Clio Sports Tourer, Bursa’da K98 kodu ile üretilecek. Bursa’da halen mevcut Clio Grand Tourer’in üretimi ise sürerken, yeni araçla birlikte Eylül ayında eski modelin üretiminin sona ereceği belirtiliyor.



Göze çarpan ilk detayları



Yeni modelin uzun tavan çizgisi, arkada ekstra pencere panelleri, beş kapılı hatchback versiyonu ile aynı özelliklere sahip olan arka yolcu kapıları, daha büyük arka stoplar ve alt tampona kadar uzanan bagaj kapağı Yeni Clio Sports Tourer’ın göze çarpan ilk detayları. Kaputun altındai ise 3 ve 5 kapılı hatchback versiyonlarına benzer şekilde 90 beygirlik 900cc üç silindirli Energy TCe, 90 beygirlik yeni 1.5 litrelik dört silindirli Energy dCi ve 120 beygirlik 1.2 litre hacimli TCe motorların görev yapması bekleniyor.



Bursa’da 1 milyar Euro tasarruf sağlayacak



Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin baskısına rağmen haziran ayında 200 milyon Euro yatırımla Bursa’da üretilmeye başlanan yeni Clio ailesi, Renault’ya önemli tasarruf sağlatacak. Renault’un Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Carlos Tavares’in açıkladığı 1300 Euro’luk maliyet farkına göre, Renault Türkiye sayesinde Clio 4’ten yılda 208 milyon Euro tasarruf edecek. Bir başka deyişle, Clio 4’ü üretmek için Türkiye’ye yaptığı yatırımı 1 yılda çıkaracak. Bursa’da yılda 160 bin adet üretilecek yeni Clio 4’ün ömrü boyunca Renault 1 milyar Euro’nun üzerinde tasarruf sağlamış olacak. 160 bin adetlik yeni Clio üretiminin 40 bin adedinin Clio Sport Tourer’den oluşması bekleniyor.