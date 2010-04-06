Renault ve Daimler ortaklık için biraraya geliyor

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Her iki şirketin de birbirlerinden yüzde 3 düzeyinde sembolik oranda hisse alacağı, bu şekilde ortak ar-ge harcamaları için birliktelik oluşturulacağı belirtiliyor.



Fransız Sanayi Bakanı Christian Estrosi düzenlediği basın toplantısında, Renault'nun yönetim kurulunun Daimler ile yapılacak ortaklık anlaşmasını görüşmek için toplandığını söyledi.



Renault ve Daimler ortaklık görüşmelerine ilişkin şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadı.



Japon Nikkei gazetesinde yer alan haberde, Renault'nun patronu Carlos Ghosn ile Daimler'in patronu Dieter Zetsche'nin konuya ilişkin yarın Brüksel'de ortak bir basın toplantısı düzenleyebileceği belirtildi. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı.



Otomotiv sektörü uzmanları, Renault'un Japon otomotiv şirketi Nissan ile yaptığı evliliği de çok başarılı buluyor.