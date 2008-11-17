Renault üretimini yüzde 25 düşürüyor

Renault grubu, yılın son üç ayı için dünyadaki otomobil fabrikalarındaki üretimini yüzde 25 düşüreceğini açıkladı.



Renault Genel Müdürü Patrick Pelata, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, bir önceki yılın son üç ayına oranla, dünyadaki fabrikalarda üretimini yaklaşık 25 oranında düşürüleceğine söyledi.



Renault daha önce yaptığı açıklamada, Fransa ve Avrupa'daki bazı fabrikalarında geçici olarak üretime ara verileceğini açıklamıştı.



Sektör temsilcileri, 2009 yılında otomobil pazarında yüzde 20 daralma bekliyor.

