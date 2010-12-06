Renault Sarkozy'ye rağmen 'Bursa' dedi

T24 - Renault, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin baskılarına rağmen, 2011’de Clio’nun sportif versiyonu RS’i Bursa’da üretme kararı aldı. Clio RS şu an Fransa’nın Dieppe fabrikasında üretiliyor.



Renault, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin tüm baskılarına rağmen Türkiye’deki yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor.

2013 yılında üretimine başlanacak yeni Clio’nun üretiminin Türkiye’ye kaydırılmasına tepki gösteren Sarkozy, Renault üzerinde ‘korumacılık’ baskısı kurmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

Hürriyet'in haberine göre, yaşanan krize rağmen yeni Clio üretiminde aslan payını alan Türkiye, ayrıca Renault’un ilk elektrikli modeli Fluence E.V’nin seri üretimini de üstlendi. Renault, bu iki yeni modelin ardından dünyada 3 yıldır en fazla üretimi yapan fabrikası olan Oyak Renault’ya bu kez Clio modelinin spor versiyonu RS’in üretimini de verdi. Oyak Renault, 2011’de devreye girecek bu modelle birlikte Türkiye’de üreteceği model sayısını 8’e, toplam üretimini ise 360 bin adede çıkaracak.



Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, “2011 yılı başında yine bir süprizimiz var. Halihazırda ürettiğimiz mevcut bir otomobilin sportif bir versiyonunu da önümüzdeki yıl üretmeye başlayacağız” dedi. Tunalıoğlu’nun bahsettiği yeni model Türkiye’de hatchback, sedan ve station wagon versiyonları üretilen Clio modelin sportif versiyonu olan Clio RS (Renault Sport). Şu an Fransa’nın Dieppe fabrikasında üretilen Clio RS’ten önümüzdeki yıl yaklaşık 10 bin adede yakın üretilmesi planlanıyor.



Sarkozy'i bu tablo kızdırıyor

Bugün dünyada en çok Renault markalı araç Oyak Renault tarafından Bursa’da üretiliyor. 2008 yılında 286 bin, 2009 yılında da krize rağmen 277 bin otomobil üreten Oyak Renault, bu adetlerle Renault’nun dünya lideri oldu. Oyak Renault, bu yıl da 308 bin adetle bu liderliğini 3’üncü yılında da sürdürmeyi hedefliyor. Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy, hükümetin elinde yüzde 17’lik hissesi olmasına rağmen Renault’un Fransa yerine üretimde Türkiye’ye tercih etmesine kızıp, bu konuda şirket üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. 2009 yılında Fransa’da Renault markalı araç üreten 6 fabrikanın toplam üretimi 495 bin adede ulaşırken, bir tek Bursa fabrikasında bu üretimin yarısı kadar araç üretildi. Bu fark bu yıl Oyak Renault’un 308 bin adetlik üretimiyle daha da açılacak.



